GÜNCELLEME - Malatya'da servis minibüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu kazaya karışan servis sürücüsünün Ü.T. olduğu belirlendi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mert Umut U, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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