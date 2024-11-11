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        GÜNCELLEME - Malatya'da servis minibüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsünün çarptığı genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:10 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:10
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        GÜNCELLEME - Malatya'da servis minibüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsünün çarptığı genç yaşamını yitirdi.

        Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viraj Kavşak mevkisinde ilerleyen servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut U'ya (23) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mert Umut U, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu kazaya karışan servis sürücüsünün Ü.T. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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