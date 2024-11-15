Malatya'da trambüsün tellerinden kopan bağlantı demirinin isabet ettiği çocuk ağır yaralandı
Malatya'da trambüsün tellerinden kopan bağlantı demirinin isabet ettiği çocuk ağır yaralandı.
Malatya'da trambüsün tellerinden kopan bağlantı demirinin isabet ettiği çocuk ağır yaralandı.
R.Ö. yönetimindeki 44 DJ 013 plakalı trambüsün elektrik akımını sağlayan tellerinden kopan bağlantı demiri, Buhara Bulvarı Matim İş Merkezi önünde annesiyle kaldırımda yürüyen B.K.D'nin kafasına düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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