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        İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar

        Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:47
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        İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar
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        Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar renklerine büründü.

        Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel varlıklarıyla yıllık 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan ilçe, sonbaharın gelmesiyle tarihi ve turistik mekanlarında görülmeye değer güzellikler sunuyor.

        Sonbahar renkleriyle donanan ilçede, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi başta olmak üzere, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Günpınar Şelalesi ve Hasan Gazi Şehitlik ve Türbesi doğa tutkunlarını hayran bırakıyor.

        Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen yanı başındaki Tohma Kanyonu, sonbaharın renklerine bürünürken, yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.

        El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsü dolayısıyla Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.​​​​​​​

        ​​​​​​​Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

        Dört mevsim yüz binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler ayrıca, külliyenin manevi ikliminde ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesini gezme fırsatı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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