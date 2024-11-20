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        Malatya'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

        Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:45
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        Malatya'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
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        Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.

        Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı aktarıldı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Kıymetli Malatyalı kardeşlerim, hak sahipliği için müracaat yapamayanlar için 2 gün ek süre verilmiştir. Lütfen müracaat yapınız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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