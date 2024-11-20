Malatya'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.