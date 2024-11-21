Malatya'da 159 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Malatya'da, hakkında 159 yıl 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Malatya'da, hakkında 159 yıl 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, çek kanununa muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi G.Ö'nün yerini tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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