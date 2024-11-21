Malatya'da 159 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, çek kanununa muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi G.Ö'nün yerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.