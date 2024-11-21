Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.Y. (61) ve A.Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık A.Y. (51) ise İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Geçen duruşma Malatya Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerinden istenen belediyede görevli personelin görev süreleri ve kapsamı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden istenen Hakimbey Apartmanı'na ilişkin 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli depremde yapılan tespit ve tutulan tutanaklarla ilgili bilgilerin geldiği ifade edildi.

Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremde binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden Gülen Öner'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 26 Ocak 2020'de dilekçe yazdığını ve 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli deprem nedeniyle binada hasar oluştuğunu ve tespit yapılmasını istediğini söyledi.