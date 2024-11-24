Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Dünden beri etkisini sürdüren soğuk hava, bugün yerini kara bıraktı.
Etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçenin yüksek kesimler ise tamamen karla kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar kartopu oynadı.
Kara yolları ve belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı Malatya-Kayseri kara yolu ve mahalle yollarında temizlik çalışması başlattı.
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