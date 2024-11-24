Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolları ve belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı Malatya-Kayseri kara yolu ve mahalle yollarında temizlik çalışması başlattı.

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