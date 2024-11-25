Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Malatya kent merkezinde ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması, günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için kaldırımları ve ağaçların zarar görmemesi için de üzerlerindeki karları temizledi.

Şehrin tüm noktalarında yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti.

Trafik ekipleri de kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Karayolları Arapgir 85. Şube Şefliği ekipleri ise D-260-18 Arapgir-Divriği kara yolunda yer yer 1 metreyi aşan karla mücadeleyi sürdürdü. Öte yandan karla birlikte beyaza bürünen kentte Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntü oluştu. - Çocuklar gönüllerince eğlendi