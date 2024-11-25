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        Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Malatya kent merkezinde ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:36
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        Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Malatya kent merkezinde ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması, günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için kaldırımları ve ağaçların zarar görmemesi için de üzerlerindeki karları temizledi.

        Şehrin tüm noktalarında yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti.

        Trafik ekipleri de kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Karayolları Arapgir 85. Şube Şefliği ekipleri ise D-260-18 Arapgir-Divriği kara yolunda yer yer 1 metreyi aşan karla mücadeleyi sürdürdü.

        Öte yandan karla birlikte beyaza bürünen kentte Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntü oluştu.

        - Çocuklar gönüllerince eğlendi

        Kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Malatya'da çocuklar da gönüllerince eğlendi.

        Merkez Beydağı Mahallesi'nde kar topu oynayan ve kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Çocuklardan 9 yaşındaki Ensar Çoban, kar yağdığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün kar yağdığı için dünyaya teşekkür ediyorum. Bugün en mutlu gün. Kar yağıyor çünkü... Herkes kayak yaparak eğleniyor. Biz de poşetlerle kayıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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