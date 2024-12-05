Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 3 şüphelinin üzeriyle, ikametlerinde ve bir araçta arama yaptı.
Aramalarda 736 gram esrar, 164 gram kenevir tohumu, 2,80 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 52 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.A. ve Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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