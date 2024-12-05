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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Kuluncak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:28
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Kuluncak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 3 şüphelinin üzeriyle, ikametlerinde ve bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda 736 gram esrar, 164 gram kenevir tohumu, 2,80 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 52 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.A. ve Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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