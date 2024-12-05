Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 3 şüphelinin üzeriyle, ikametlerinde ve bir araçta arama yaptı.

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