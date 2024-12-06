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        Yeni Malatyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:53
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        Yeni Malatyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.

        Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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