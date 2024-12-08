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        Malatya Valisi Yavuz'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:21
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        Malatya Valisi Yavuz'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, Türkiye'nin insan haklarına saygıyı esas alan bir hukuk devleti olarak her vatandaşının temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedeflediğini belirtti.

        Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, sosyal adaletten güvenliğe kadar her alanda vatandaşların haklarına erişimini sağlamaya kararlılıkla devam ettiklerini aktaran Yavuz, şunları kaydettii:

        "Malatya'da da kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte insan haklarını koruma ve yaygınlaştırma yönünde güçlü adımlar atıyoruz. Özellikle deprem sonrası dönemde, tüm hemşehrilerimizin haklarını gözetmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek için özveriyle çalışıyoruz. Hak ve özgürlüklerin herkes için eşit şekilde sağlandığı, adaletin ve merhametin hüküm sürdüğü bir dünya dileğiyle, insan hakları mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür eder, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten duygularımla kutlarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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