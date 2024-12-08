Malatya Valisi Yavuz'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Türkiye'nin insan haklarına saygıyı esas alan bir hukuk devleti olarak her vatandaşının temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedeflediğini belirtti.

Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, sosyal adaletten güvenliğe kadar her alanda vatandaşların haklarına erişimini sağlamaya kararlılıkla devam ettiklerini aktaran Yavuz, şunları kaydettii: