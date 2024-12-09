Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi, makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik G.F'nin aracında, iş yerinde ve evinde arama yaptı.