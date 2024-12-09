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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi, makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheliye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:44
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi, makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheliye işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik G.F'nin aracında, iş yerinde ve evinde arama yaptı.

        Aramada, 4 sigara dolum makinesi, 2 kompresör, 44 bin dal bandrolsüz makaron, 16 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüpheliye kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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