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        Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:40
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        Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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