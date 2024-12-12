Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

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