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        Malatya'da kar yağışı etkili oldu

        Malatya'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:42
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        Malatya'da kar yağışı etkili oldu
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        Malatya'da kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Etkisini sürdüren yağış nedeniyle trafik ekipleri caddelerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

        Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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