Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kazada sürücü E.Z. ile araçlarda bulunan İ.Ö, B.Ö, H.İ.Ö, S.Y.Z. ve S.E.K.Z. yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.K'nin kullandığı 44 AEK 356 plakalı otomobil, O.D. yönetimindeki 44 AER 430 plakalı kamyon, E.Z. idaresindeki 45 AIT 569 plakalı otomobil, M.U. yönetimindeki 23 LK 576 plakalı otomobil, Ö.E'nin kullandığı 44 BU 008 plakalı otomobil, M.T. yönetimindeki 02 AEE 634 plakalı otomobil ve M.S'nin kullandığı 44 NS 013 plakalı otomobil, Yenihamam Mahallesi Çevre Yolu Turgut Temelli Alt Geçidi'nde çarpıştı.

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