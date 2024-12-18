Yeşilyurt Belediyesinden okullarda çevre eğitimi veriliyor

Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi, her hafta bir okulda çevre eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yaparak, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına katkı sunuyor.