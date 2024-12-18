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        Yeşilyurt Belediyesinden okullarda çevre eğitimi veriliyor

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi, her hafta bir okulda çevre eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:57
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        Yeşilyurt Belediyesinden okullarda çevre eğitimi veriliyor
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi, her hafta bir okulda çevre eğitimi veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yaparak, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına katkı sunuyor.

        Her hafta bir okulda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimleri düzenleneriken, programlarda uzman eğiticiler yer alıyor.

        Eğitim programına katılan öğretmen ve öğrenciler, çevrenin korunmasına yönelik düzenlenen seminerlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e teşekkür etti.

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