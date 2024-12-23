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        Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:29
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        Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeki O.S. yönetimindeki 02 D 5140 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

        Yağmurun etkili olduğu bölgedeki kazada yolculardan C.G, D.K, B.Y. ve A.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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