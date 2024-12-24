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        Vali Yavuz, Samanköy Kur'an kursunu ziyaret etti

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:55
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        Vali Yavuz, Samanköy Kur'an kursunu ziyaret etti
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4-6 yaş grubu 13 öğrenci ve daha büyük yaş gruplarından 20 öğrencinin eğitim aldığı Kur'an kursunda çocuklarla sohbet etti.

        Yetkililerden kursun faaliyetleri hakkında bilgi alan Yavuz, çocuklarla yakından ilgilendi.

        Çocukların manevi değerlerle donatılarak yetişmesinin hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını kaydeden Yavuz, "Bu eğitim yuvalarına verilen destek, geleceğimizin teminatıdır." ifadesini kullandı.

        Vali Yavuz, daha sonra Samanköy Sağlık Evi'nde ile yapımı devam eden Akpınar Camisi ve Sancaktar Camisi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyarete İl Müftüsü Ramazan Dolu ve Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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