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        Malatya'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:06
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        Malatya'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Zafer Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Batuhan Kökovalı'nın (26) öldürülmesine ilişkin gözaltına aldığı B.Ş, Ş.F.A, G.B'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

        Şüphelilerden Ş.F.A. ve G.B, hakimlikçe tutuklanırken B.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zafer Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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