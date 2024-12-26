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        Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:26
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        Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Malatya'da yaşayan S.E'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdıkları S.E'den para ve altın istedi.

        Evdeki ziynet eşyalarını şüphelilere veren S.E, dolandırıldığını anlayınca emniyet müdürlüğüne başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin ticari taksiyle S.E'den ziynet eşyalarını almaya gittiğini, zanlıların güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendi araçlarını il dışında bıraktıklarını tespit etti.

        Şanlıurfa'da ikamet ettikleri belirlenen İ.A, M.S.S, İ.A. ve İ.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İ.A, M.S.S ve İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden İ.K'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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