Malatya'da tartıştığı kişiye otomobiliyle çarparak kaçan şüpheli yakalandı
Malatya'da tartıştığı kişiye aracıyla kasten çarparak kaçan şüpheli yakalandı.
Malatya'da tartıştığı kişiye aracıyla kasten çarparak kaçan şüpheli yakalandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Konteyner Kent içerisinde S.Y. ile H.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y, 06 UM 875 plakalı otomobiliyle H.Ö'ye çarparak kaçtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
H.Ö, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Ola yerinden kaçan S.Y. ise gözaltına alındı.
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