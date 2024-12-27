Malatya'da tartıştığı kişiye otomobiliyle çarparak kaçan şüpheli yakalandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Konteyner Kent içerisinde S.Y. ile H.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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