Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Altunok'tan ligden çekilme talebine ilişkin açıklama:

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme konusunda 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig Kulüpler Birliği Dernek Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştüklerini belirtti.

Sarıalioğlu'nun kulüplerinin içerisinde bulunduğu durumun farkında olmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Altunok, "Görüştüğümüz 1. Lig kulüpleri 'destek oluruz' dedi. TFF yetkilileri gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştı. Biz bu talebimizi sezon başından beri dile getiriyoruz. Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik, kimse gelmedi." ifadelerini kullandı.