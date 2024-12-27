Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Altunok'tan ligden çekilme talebine ilişkin açıklama:

        Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme konusunda 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Altunok'tan ligden çekilme talebine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme konusunda 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

        Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig Kulüpler Birliği Dernek Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştüklerini belirtti.

        Sarıalioğlu'nun kulüplerinin içerisinde bulunduğu durumun farkında olmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Altunok, "Görüştüğümüz 1. Lig kulüpleri 'destek oluruz' dedi. TFF yetkilileri gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştı. Biz bu talebimizi sezon başından beri dile getiriyoruz. Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik, kimse gelmedi." ifadelerini kullandı.

        Sezon başından bu yana gençlerle mücadele ettiklerini aktaran Altunok, şunları kaydetti:

        "Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer, ikişer gidiyor. Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil. Bizim şansızlığımız iki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum, tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor, imza çoğunluğu sağlanırsa ligden çekilecek
        Yeni Malatyaspor, imza çoğunluğu sağlanırsa ligden çekilecek
        Malatya'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Malatya'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Malatya'da tartıştığı kişiye otomobiliyle çarparak kaçan şüpheli yakalandı
        Malatya'da tartıştığı kişiye otomobiliyle çarparak kaçan şüpheli yakalandı
        Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor
        Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor
        Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor
        Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor