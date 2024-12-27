Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
V.K. idaresindeki 44 EM 615 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Dilek yolunda R.İ. yönetimindeki 44 EG 507 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki sürücülerin yanı sıra M.İ, A.İ, F.K. ve F.İ. yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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