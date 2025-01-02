Malatya Müftüsü Dolu'dan Regaip Kandili mesajı

Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dolu, mesajında, mübarek Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu gecenin Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı özel bir gece olduğunu vurguladı.

Kandillerin aynı zamanda insanlara ruhunu yeniden besleme, kalpleri arındırma ve maneviyatı güçlendirme fırsatı sunduğunu kaydeden Dolu, Regaip Kandili'nin Allah'a daha yakın olma arzusuyla sevgi, hoşgörü ve barış içinde bir arada olma zamanı olduğunu ifade etti.