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        Malatya Müftüsü Dolu'dan Regaip Kandili mesajı

        Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:18
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        Malatya Müftüsü Dolu'dan Regaip Kandili mesajı
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        Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Dolu, mesajında, mübarek Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu gecenin Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı özel bir gece olduğunu vurguladı.

        Kandillerin aynı zamanda insanlara ruhunu yeniden besleme, kalpleri arındırma ve maneviyatı güçlendirme fırsatı sunduğunu kaydeden Dolu, Regaip Kandili'nin Allah'a daha yakın olma arzusuyla sevgi, hoşgörü ve barış içinde bir arada olma zamanı olduğunu ifade etti.

        Müftü Dolu, şöyle devam etti:

        "Bu gece, tüm insanlık için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, dualarımızın kabul olduğu bir zaman dilimi olarak bizlere çok kıymetli bir manevi hazine sunmaktadır. Bu mübarek gece vesilesiyle, başta Malatya'mız olmak üzere, tüm İslam aleminin ve insanlığın barış, huzur ve sağlık içinde bir hayat sürmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, gönüllerimize rahmet, umut ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm Malatyalı hemşerilerime ve tüm Müslümanlara hayırlı ve bereketli bir kandil diliyorum."

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