Yeni Malatyaspor-Boluspor maçın ardından

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, 3 puan alan oyuncularını kutladı.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kentte iyi ağırlandıklarını belirterek, teşekkür etti.

Çok güzel bir statta ve havada futbol oynadıklarını aktaran Kahraman, "Bizim adımıza çok keyifliydi. Malatyaspor teknik ekibi ile futbolcularına teşekkür ediyorum, centilmence çok iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Zor şartlarda onur mücadelesi veriyorlar, onları takdir etmek gerekiyor. Maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Galibiyetten, 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Artık önümüzdeki Adana maçına hazırlanacağız." diye konuştu.