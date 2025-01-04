Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor-Boluspor maçın ardından

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, 3 puan alan oyuncularını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyaspor-Boluspor maçın ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, 3 puan alan oyuncularını kutladı.

        Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kentte iyi ağırlandıklarını belirterek, teşekkür etti.

        Çok güzel bir statta ve havada futbol oynadıklarını aktaran Kahraman, "Bizim adımıza çok keyifliydi. Malatyaspor teknik ekibi ile futbolcularına teşekkür ediyorum, centilmence çok iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Zor şartlarda onur mücadelesi veriyorlar, onları takdir etmek gerekiyor. Maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Galibiyetten, 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Artık önümüzdeki Adana maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

        Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun ise karşılaşmanın ilk 12 dakikasında bireysel hatalar nedeniyle 2 gol yediklerini dile getirdi.

        Genç ve kırılgan takım olduklarına işaret eden Uçkun, "Bu lige göre çok tecrübesiz bir takımız, biliyoruz. Ama çocuklarla iyi niyetle her türlü olumsuzluğa rağmen mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki buradan en azından iyi oyunla bir puan alalım. Onu da başaramadık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4
        Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Yeni Malatyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Yeni Malatyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Yoncalı Barajı sulama tünelinde ışığın görüşmesine 562 metre kaldı
        Yoncalı Barajı sulama tünelinde ışığın görüşmesine 562 metre kaldı