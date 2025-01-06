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        Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 22:08 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:08
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        Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ö.Ş. yönetimindeki 32 AAH 563 plakalı otomobil, Karadere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ö.Ş'nin Malatya'ya sevk edildiği, T.D. ve S.B'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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