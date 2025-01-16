Malatya'da 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ve gasp edilen 2 cep telefonuna da el koydu.

Halfettin Mahallesi Avukat Sokak'ta, şüpheliler, A.M, Y.D.A. ve M.E, aralarında araç alım satımı nedeniyle husumet bulunan Y.B. ve B.D.H'yi zor kullanarak bir araca bindirdi.

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