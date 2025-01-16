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        Malatya'da 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:27
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        Malatya'da 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı.

        Halfettin Mahallesi Avukat Sokak'ta, şüpheliler, A.M, Y.D.A. ve M.E, aralarında araç alım satımı nedeniyle husumet bulunan Y.B. ve B.D.H'yi zor kullanarak bir araca bindirdi.

        Araçtan inerek kaçan Y.B'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M, Y.D.A. ve M.E'yi yakaladı.

        Polis ekipleri olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ve gasp edilen 2 cep telefonuna da el koydu.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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