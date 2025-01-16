Malatya'da 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 2 kişiyi zorla araca bindiren 3 şüpheli yakalandı.
Halfettin Mahallesi Avukat Sokak'ta, şüpheliler, A.M, Y.D.A. ve M.E, aralarında araç alım satımı nedeniyle husumet bulunan Y.B. ve B.D.H'yi zor kullanarak bir araca bindirdi.
Araçtan inerek kaçan Y.B'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M, Y.D.A. ve M.E'yi yakaladı.
Polis ekipleri olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ve gasp edilen 2 cep telefonuna da el koydu.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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