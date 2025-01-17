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        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Malatya Valiliği, kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temeline gömüldüğü tespit edilen Hüseyin Bağatur'u öldürdükleri iddiasıyla aralarında eşinin de bulunduğu 3 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:35
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        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya Valiliği, kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temeline gömüldüğü tespit edilen Hüseyin Bağatur'u öldürdükleri iddiasıyla aralarında eşinin de bulunduğu 3 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten "Zaman suçu saklayamaz, hiçbir iz kaybolmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014 yılında kaybolan ve 2015'ten itibaren resmi müracaat yoluyla kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı anımsatıldı.

        Bağatur'un eşi H.G. ile A.R.T'nin cinayet şüphesiyle bağlantılı olabileceğininin değerlendirildiği ancak 2021'de şüphelilere ait ikamette yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir delil elde edilemediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimizin azimle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kayıp şahsın en son A.R.T. isimli şahıs ile irtibat kurduğu ve şüphelilerin Doğanşehir ilçesindeki bir bahçeye birlikte gittikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda şüpheli A.R.T. adlı şahsın, Hüseyin Bağatur'un kaybolduğu gün bahçede bir inşaat başlattığı ancak zaman içinde inşaatta herhangi bir ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesiyle inşaatın temelinde kazı yapılmasına karar verilmiştir.

        17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kazı ve arama çalışmaları sonucunda, inşaat temeline gömülü halde ayakkabı, giysi ve kemik parçaları bulunmuş, yapılan DNA incelemelerinde elde edilen kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgileri nedeniyle adli makamlara sevk edilen H.G. ve A.R.T. ile B.T. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır."

        Öte yandan, Hüseyin Bağatur'un gömüldüğü binanın temelinde kazı yapılması ve cesede ulaşılması, zanlıların adli mercilere sevk edilmesine ilişkin görüntü de paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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