Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 40 bin 685 sentetik uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca ve 90 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.