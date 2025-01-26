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        Malatya'da perde üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'da perde üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:31
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        Malatya'da perde üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'da perde üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve perde üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını depolara sıçramadan söndürdü.

        Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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