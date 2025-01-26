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        Malatya'da Saray Mahallesi rezerv alanında konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Saray Mahallesi'ndeki rezerv alanda konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:01
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        Malatya'da Saray Mahallesi rezerv alanında konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Saray Mahallesi'ndeki rezerv alanda konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Saray Mahallesi rezerv alanda incelemelerde bulundu.

        Taşkın, konut ve iş yerleri için sıvılaştırma olan zeminde iyileştirme yapıldığına işaret ederek, "Fore kazık ve diyafram duvar gibi teknikler sayesinde zemin iyileştirmeleri kusursuz şekilde gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

        Başkan Taşkın, çalışmaların hızlandığını ve Saray Mahallesi'ndeki projenin aralık 2025'te tamamlanacağını belirtti.

        Şantiye Sorumlu Müdürü Mecid Türkoğlu da projenin ilk etabında toplam 1343 bağımsız bölüm yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Burada 594 konut, 493 dükkan ve 256 ofis olmak üzere toplam 1343 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunun yanı sıra 1450 araç kapasiteli iki katlı bir otopark inşaatımız var. Yaklaşık 1100 metrelik diyafram duvarı tamamladık ve 8 bin fore kazığın yüzde 60'ını bitirdik. Şubat ayı sonunda tüm kazık imalatını tamamlamayı planlıyoruz. Proje, 6 parsel ve 24 bloktan oluşuyor. Şu an 3 parselde inşaat, 2 parselde kazık çalışmaları, 1 parseldeyse hafriyat çalışmaları devam ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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