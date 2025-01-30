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        Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi 101'inci naklini gerçekleştirdi

        Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinde 101'inci çocuğa kemik iliği nakli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:53
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        Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi 101'inci naklini gerçekleştirdi
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        Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinde 101'inci çocuğa kemik iliği nakli yapıldı.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 101. kemik iliği nakli dolayısıyla Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, insanı duygulandıran, umutlandıran anlar yaşadıklarını söyledi.

        Akpolat, Erişkin Hematoloji Bölümünde 980'i geçen kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, karaciğer naklinde 3 bin 900'leri bulduklarını, çocuk kemik iliği naklinde ise 101'e ulaştıklarını ifade etti.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay ise Türkiye'de 22 erişkin, 42 çocuk kemik iliği nakil merkezi bulunduğunu belirtti.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde kemik iliği nakli yapan tek merkez olduklarını anlatan Akyay, "Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda ülkemizde 162 kemik iliği nakil merkezinde yılda 5 bini aşan kök hücre nakli yapılıyor." dedi.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ve İl Sağlık Müdürü Erhan Berk de nakillerde emeği geçenlere teşekkür etti.

        101. kemik iliği nakli yapılan 18 yaşındaki Ersin Albayrak ise Adana'dan merkeze tedavi için geldiğini anlatarak, "Beni nakil için buraya yönlendirdiler. Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi bir ay sonra beni nakil için çağırdı. İki hafta ilaç tedavisinin ardından nakil yaptılar. Değerlerim normale dönünce yemek yiyebildim. Kemik iliği ağabeyim Mehmet'ten alındı. Şu an sağlık durumum çok iyi. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Akpolat, Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezinde görevli öğretim üyelerine çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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