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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:16
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

        Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar G.G.T. ile Ş.B. adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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