Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar G.G.T. ile Ş.B. adli makamlarca tutuklandı.
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