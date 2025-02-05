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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Malatya'da depremden etkilenen yetiştiriciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürdü

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları enkaz altında kalan yetiştiriciler, devlet destekleriyle yaralarını sararak üretime devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:03
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Malatya'da depremden etkilenen yetiştiriciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürdü
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları enkaz altında kalan yetiştiriciler, devlet destekleriyle yaralarını sararak üretime devam etti.

        Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gülcan Şakar, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

        Depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü, ahırın ise çöktüğünü anlatan Şakar, "Ahırımız yıkıldı, hayvanlarımız telef oldu. Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelip kontrol etti, telef olan hayvanları belirledi. Hayvanlarımızı bire bir verdiler. Biraz birikimimiz vardı, kredi çektik ve yardımlarla yeni ahır yaptık." dedi.

        Şakar, hayvancılıktan başka yapacak işleri olmadığını ifade ederek, "Hayvancılıkla uğraşmayı seviyoruz." diye konuştu.

        Kendisine 3 büyükbaş hayvan verildiğini belirten Şakar, "Bir tanesi hamileydi. Hayvanlara kaynanamla birlikte bakıyoruz. Şu an toplam 12 büyükbaş var." ifadesini kullandı.

        Şakar, süt sağım makinelerinin de enkaz altında kaldığını, komşusundan emanet makine aldıklarını kaydetti.

        - "Devletimiz elinden gelen her türlü yardımda bulundu"

        Günay Çoban Durmuş ise eşiyle 25 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyledi.

        Depremlerde ahırın yıkılması sonucu 5 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Durmuş, "Ahırımız yıkılınca 5 hayvanımız telef oldu. Devlet deprem zamanında yardım etti, yem, çadır ve para desteği verdi." dedi.

        Yıldırım Durmuş da devletin desteğini hep yanlarında hissettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Devletimiz elinden gelen her türlü yardımda bulundu. İlçe müdürlüğündeki veterinerler kendi evleri depremlerde hasar görmesine rağmen geldiler, köylünün samanı, hayvanı gibi bütün sorunuyla ilgilendiler. Şu an 7 büyükbaş hayvanım var. Bunların hepsi devletin verdiği hayvanlar ve buzağıları. Ahırımız yıkılmıştı, devletin verdiği çadır biraz küçük olduğu için daha önce odunluk olarak kullandığımız yerde hayvanları besliyoruz."

        - "Devletten Allah razı olsun"

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Ramazan Mutlu da depremler nedeniyle ahırının bir bölümünün çökmesi sonucu 52 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

        Zararının karşılandığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

        "Devletten Allah razı olsun, bire bir hayvanlarımızın aynı sayısını verdiler, 50 koyun ve 2 koç olmak üzere. Hayvanlarımıza ilaç ve yem, kuzular için çadır temin ettiler. Devletin verdiği hayvanlar geçen yıl ve bu yıl doğum yaptı, 50 hayvan şu an 120 civarında oldu. Toplamda 240 hayvanım var. Küçükbaş hayvan sayısını 500'e kadar çıkarmayı düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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