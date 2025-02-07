BBP Genel Başkanı Destici, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermenin ahlaklı bir siyaset olmadığını söyledi.

Destici, konteynerlerde hizmet veren basın mensuplarını ziyaret etti, burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ikinci yılında afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Destici, gün geçtikçe deprem acısının derinleştiğini dile getirdi.

Devletin, milletin el ele afetin ilk gününden itibaren yaraların sarılması, ihtiyacın karşılanması için tüm imkanları seferber ettiğini anlatan Destici, hükümetin, milletin elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini, adeta bölgeye "aktığını" dile getirdi.

İki yıl içerisinde deprem bölgesinde çok önemli adımların atıldığını, yapılması gereken konutların yarıdan fazlasının tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Destici, bu çerçevede 2025 yılı sonu itibarıyla tüm konutların, iş yerlerinin teslim edileceği bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, "Bu gerçekten takdir edilmesi gereken başarıdır, desteklenmesi gereken bir başarıdır." dedi.

Destici, deprem zamanı Alperen Ocakları'nın hem arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, hem de aylarca bölgede depremzedelerin hayatına normal şekilde devam etmesi için çalıştığını belirterek, bölgedeki tüm yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

Sürekli deprem bölgesinde olduklarını, Malatya'nın afetin ilk zamanlarında çok fazla gündeme gelmediğini ancak zaman ilerledikçe kentteki büyük yıkımın gün yüzüne çıktığını dile getiren Destici, kentteki konutların yapımının sürdüğünü, aldıkları bilgiye göre 2025 yılında hak sahiplerinin tamamının evlerine, iş yerlerine kavuşacağını kaydetti.

- Konut analizi yapılması önerisi

Destici, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzedeleri sahiplenmesinin kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, yapılması gerekenler noktasında 9 maddelik öneri paketi sunduklarını, Türkiye'de mutlaka bir konut analizinin, kaçak, dayanıksız yapıların tespit edilmesi ve bunların kategorize edilmesi gerektiğine işaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, şöyle konuştu: "BBP olarak genel başkanından tüm yöneticilerine kadar 11 ilimizdeki teşkilat mensuplarımızla her zaman olduğu gibi halkımızın, depremzedelerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bu işin siyaseti olmaz. Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermek ya da yapılanı takdim etmemek asla ahlaklı siyaset değildir. Siyasette ilk önce dikkat etmemiz gereken siyasi etiktir, siyasi ahlaktır ve milletimize karşı da dürüst, samimi ve açık olmaktır. Bütün siyasetçilere bunu tavsiye ediyoruz. Eksikler elbette söylenebilir, öneriler yapılabilir daha iyi olması için bir takım öneriler sunulabilir ama yapılan bu kadar hizmeti sanki hiçbirşey yapılmamış gibi sunmaya çalışmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir, bu haksızlıktır, vicdansızlıktır. Eğer basından yapan varsa da nadir de olsa televizyonlarda bunları görüyoruz bu da basın ahlak ve ilkelerine de uygun duruş değildir. Biz siyasetimizi yaparız, güncel konularda, iç-dış politikada herkes düşüncesini söyler ama burada Malatya'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da diğer depremi yaşamış vilayatlerde hepimiz yumruk gibi bir olmalıyız, beraber olmalıyız." Mustafa Destici, deprem bölgesinde özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinin altını çizdi. - Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soru üzerine Destici, şöyle dedi: "Kamuoyuna MHP Genel Merkezi, Sayın Devlet Bahçeli'nin özel kalemi tarafından açıklama yapıldı biliyorsunuz. Yıllar önce de kendisi bir kalp ameliyatı geçirmişti daha sonra da bundan yaklaşık 9-10 yıl önce de kalp kapağı değişmişti. Şimdi o değişen kapakta bir takım zedelenmeler olduğu açıklandı ve yeniden değiştirildiği açıklandı. MHP genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızla görüştüm. Hem kendilerinden bilgi aldım hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Durumunun gayet iyi olduğunu ve en kısa zamanda toparlanacağını, normal hayatına döneceğini ifade ettiler. Bizim de Allah'tan dileğimiz budur. Sayın Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin duayen isimlerindendir. Bu süre içerisinde de 'Önce milletim, ülkem, devletim' diyerek siyaset yapmıştır. Biz kendisine Büyük Birlik Partisi camiası ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak, tedavisi bittikten sonra da kaldığı yerden siyasetine devam edecektir."