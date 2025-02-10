Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Süper Lig'in eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor

        OKAN COŞKUN - Bir dönem Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, sezon sonunda veda etmesinin kesinleştiği Trendyol 1. Lig'de son 2 maçını 7-0'lık skorlarla kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'in eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Bir dönem Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, sezon sonunda veda etmesinin kesinleştiği Trendyol 1. Lig'de son 2 maçını 7-0'lık skorlarla kaybetti.

        Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen takım, 2009-2010 sezonunda TFF 2. Lig'e yükseldi.

        2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirilen Malatya temsilcisi, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını TFF 1. Lig'e yazdırdı.

        Sarı-siyahlı ekip, 2016-2017 sezonunda bu ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

        Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren Doğu Anadolu temsilcisi, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda etti.

        Trendyol 1. Lig'de 3. sezonunu geçiren Malatya temsilcisinin, bitime 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

        - Süper Lig karnesi

        2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Malatya temsilcisi, Türkiye'nin en prestijli liginde 5 sezon tutunabildi.

        Malatya ekibi, Süper Lig'de ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. En iyi performansını 2018-2019 sezonunda gösteren sarı-siyahlılar, 13 galibiyet ve 8 beraberlik sonucunda topladığı 47 puanla ligi 5. sırada bitirdi.

        - Avrupa'da mücadele etti

        2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.

        Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Malatya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Sırbistan temsilcisi Partizan'a karşı ilk maçı 3-1 kaybedip, ikinci müsabakayı 1-0 kazanmasına karşın elenmekten kurtulamadı.

        - Pandemi döneminde küme düşmekten kurtuldu

        Yeni Malatyaspor için 2019-2020 sezonu kötü geçti. Sarı-siyahlılar, 34 maçta 32 puan toplayıp, sezonu küme düşme hattı içinde 16. sırada bitirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla Yeni Malatyaspor, tekrar Süper Lig'de mücadele etme şansı buldu.

        Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda da istediği performansı sergileyememesine rağmen 45 puanla 15'inci sırada yer alarak kümede kalmayı başardı.

        - Deprem süreci

        Yirmi puanla son sırada bitirdiği 2021-2022 sezonu sonunda Süper Lig'e veda eden Malatya temsilcisi, 2022-2023 sezonunda Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 16. sırada tamamladı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya temsilcisi, ligden çekilme kararı aldı.

        Depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden Doğu Anadolu ekibi, çoğu futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

        Sarı-siyahlılar, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle hakları saklı kalmak kaydıyla 2023-2024 sezonunda da yer almadı.

        - Bu sezon ilk hafta maçına çıkmadı

        Malatya temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor karşısında sahaya çıkmadı.

        Ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ertelenen Yeni Malatyaspor, 3. haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını ise Yeni Malatya Stadı'nın 6 Şubat 2023'ten sonra depremzedelere hizmet vermesi, kamera ve turnike sisteminin sökülmesi nedeniyle Şanlıurfa'da oynadı.

        Stattaki sorunların devam etmesi üzerine Malatya ekibi, iç saha maçlarını deplasmanda oynar hale geldi.

        Ligin 5. haftasındaki Ahlatcı Çorum FK müsabakasını Ankara'da, 7. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Şanlıurfa'da, 9. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesini Ankara'da, 11. haftadaki Sakaryaspor maçını ise Gaziantep'te oynayan Yeni Malatyaspor, 13. haftadaki Uğur Okulları İstanbulspor müsabakasıyla ilk kez evinde taraftarıyla buluştu.

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 7-0 yenilen Malatya temsilcisi, bitime 16 hafta kala matematiksel olarak küme düştü.

        - 23 maçtan da puansız ayrıldı

        Doğu Anadolu ekibi, bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada da puan alamadı.

        Ligde oynadığı müsabakalarda 10 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde ise 79 gole engel olamadı.

        Yeni Malatyaspor, ligde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ardından Erzurumspor FK'ye de 7-0 mağlup oldu.

        Malatya temsilcisi, -21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

        - 21 puanı silindi

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmadığı gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar vermişti.

        FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise kulübe 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!

        Benzer Haberler

        Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a Gazze tepkisi:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a Gazze tepkisi:
        SP Genel Başkanı Arıkan: Ordudan ve yargıdan elinizi çekin
        SP Genel Başkanı Arıkan: Ordudan ve yargıdan elinizi çekin
        Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde Kılınç, tekrar başkan seçildi
        Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde Kılınç, tekrar başkan seçildi
        Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
        Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
        GÜNCELLEME- Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaraland...
        GÜNCELLEME- Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaraland...