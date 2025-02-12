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        Malatya'da yılın ilk UKOME toplantısı yapıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde yılın ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:00
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        Malatya'da yılın ilk UKOME toplantısı yapıldı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde yılın ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, kent ulaşımıyla ilgili 17 gündem maddesi görüşüldü.

        İl genelindeki kavşaklar, trafik tedbir ve güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantıda, Hekimhan kavşağında yapılması planlanan geometrik düzenleneme ele alındı.

        Kavşaktaki düzenlemeyle araç bekleme süresinin 107 saniyeden 34 düşürülmesi ve bu sayede 110 bin litre yakıt tasarrufu ve 2 ton karbon salınımının önlenmesi planlandı.

        Öte yandan Akçadağ, Arapgir, Darende, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde direksiyon sürüş ve eğitim alanları belirlendi, "J" plakalı toplu taşıma ile "S" plakalı servis ve personel taşıma araçlarının ücret tarifelerinde düzenlene yapıldı.

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