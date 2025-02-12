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        Kale'de Kayısı Entegre ve EKÜY toplantısı düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Kayısı Entegre Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:35
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        Kale'de Kayısı Entegre ve EKÜY toplantısı düzenlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Kayısı Entegre Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) toplantısı yapıldı.

        Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, kayısı üretimi ve bakımı ile ilgili çiftçilere bilgi verdi.

        Ziraat Teknikeri Ali Biri de çiftçilere fidan dikimi, ilaçlama, sulama ve toprak numunesi alma tekniklerini gösterdi.

        Eğitime, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve çiftçiler katıldı.

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