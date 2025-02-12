Kale'de Kayısı Entegre ve EKÜY toplantısı düzenlendi
Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Kayısı Entegre Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) toplantısı yapıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Kayısı Entegre Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) toplantısı yapıldı.
Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, kayısı üretimi ve bakımı ile ilgili çiftçilere bilgi verdi.
Ziraat Teknikeri Ali Biri de çiftçilere fidan dikimi, ilaçlama, sulama ve toprak numunesi alma tekniklerini gösterdi.
Eğitime, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve çiftçiler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.