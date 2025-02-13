Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Vakıftan yapılan açıklamada, "Zengin vakıf kültürümüzün merhamet geleneğini devam ettiriyor, sevgi ve şefkat zincirinde hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Yalnızca insanlara değil, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluyuz." ifadelerine yer verildi.

Görevliler, bu kapsamda kırsal bölgelerde belirlenen noktalara buğday, ekmek ve kemik bıraktı.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı görevlileri, kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

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