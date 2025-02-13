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        Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:21
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        Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
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        Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende anıta çelenk sunuldu.

        Protokol üyeleri daha sonra restorasyonu tamamlanan Atatürk Anı Evi Etnografya Müzesi'nin açılışını yaptı.

        Yavuz burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden zarar gören şehri ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal'i anmak için bir araya geldiklerini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

        "Bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın koşulu birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Vatanımıza ay yıldızlı al bayrağımıza hep beraber sahip çıkacağız. Gördüğünüz gibi dünya kan ve göz yaşı ile imtihan ediliyor. Her bir coğrafyada insanlar, çocuklar katlediliyor. Huzur adası olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini aziz vatanımızı gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz."

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri müzeyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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