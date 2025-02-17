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        Malatya'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:06 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:06
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        Malatya'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        T.Ü'nün kullandığı 44 AG 469 plakalı ambulans, Yakınca Mahallesi'nde, H.G. yönetimindeki 44 ADM 751 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ambulansta görevli B.B.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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