Malatya'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ambulansta görevli B.B.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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