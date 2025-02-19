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        TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 23 proje

        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 23 proje katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:16
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        TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 23 proje
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        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 23 proje katılmaya hak kazandı.

        14 okulun 12 branşta hazırladığı 23 proje, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Sergisi'nde yer alacak.

        Malatya'da gerçekleşecek bölge sergisine, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'dan da katılım sağlanacak.

        Dereceye giren projeler ise Ankara'da düzenlenecek final yarışmasına katılma hakkı elde edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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