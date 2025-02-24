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        Malatya'da yiyecek bulamayan tilki mahalleye indi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası arazide yiyecek bulamayan tilki, Çömlekoba Mahallesi'ne indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:05
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        Malatya'da yiyecek bulamayan tilki mahalleye indi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası arazide yiyecek bulamayan tilki, Çömlekoba Mahallesi'ne indi.

        Yoğun kar yağışı sonrası sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği ilçede arazide yiyecek bulamayan tilki, kırsal Çömlekoba Mahallesi'ne inerek bir evin damında gezdi.

        Mahalle sakinleri tilkiyi cep telefonu ile görüntüledi.

        ​​​​​​​Tilki, daha sonra damdan inerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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