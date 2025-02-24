Malatya'da yiyecek bulamayan tilki mahalleye indi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası arazide yiyecek bulamayan tilki, Çömlekoba Mahallesi'ne indi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası arazide yiyecek bulamayan tilki, Çömlekoba Mahallesi'ne indi.
Yoğun kar yağışı sonrası sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği ilçede arazide yiyecek bulamayan tilki, kırsal Çömlekoba Mahallesi'ne inerek bir evin damında gezdi.
Mahalle sakinleri tilkiyi cep telefonu ile görüntüledi.
Tilki, daha sonra damdan inerek gözden kayboldu.
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