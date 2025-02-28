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        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı

        Malatya'nın yerel yayımlanan ilk renkli gazetesi Sonsöz Gazetesi, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ı unutturmamak ve protesto etmek amacıyla bu yıl da siyah-beyaz basıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:37
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        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı
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        Malatya'nın yerel yayımlanan ilk renkli gazetesi Sonsöz Gazetesi, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ı unutturmamak ve protesto etmek amacıyla bu yıl da siyah-beyaz basıldı.

        Kentte renkli olarak basılan gazete, her yıl 28 Şubat'ta siyah-beyaz olarak yayınlanıyor.

        Sonsöz Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Ali Er, her yıl 28 Şubat'ta siyah-beyaz yayın yapma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "28 Şubat, Türk milleti üzerinde kara bir buluttu. Bu süreci unutturmamak ve darbeye karşı duruşumuzu göstermek için gazete olarak siyah-beyaz baskı tercih ettik. Bu süreçte millet, inancına göre ayrıma uğradı. İnsanların başörtülü olduğu için eğitim hakkının engellenmesi, iş hayatından dışlanması kabul edilemez bir durumdu. Bugün ise demokrasimizin sağlam temeller üzerinde yükseldiğine inanıyoruz ancak geçmişte yaşanan bu mağduriyetleri unutmadan ve bir daha yaşanmaması için bilinçli olmamız gerekiyor."

        ​​​​​​​Demokrasinin bir olgu olduğunu ve sürekli yaşatılması gerektiğini vurgulayan Er, "Geçmişi unutmadan, geleceğe umutla bakıyoruz. Milletimizin birliği ve demokrasiye olan bağlılığı, benzer müdahalelerin bir daha yaşanmamasını sağlayacak ancak demokrasi sadece bir kelime değil, onu yaşatmak için sürekli mücadele edilmesi gereken bir olgudur. Bu yüzden basın olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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