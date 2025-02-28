Malatya'da öğrenciler geleneksel oyunlarla buluştu

Malatya'da Kale Kaymakamlığı koordinesinde "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş çuval yarışı, yakar top, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunlarla buluştu.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında gönüllü gençler, öğrencilerle geleneksel oyunlar oynadı.

Bent İlkolu ve Ortaokulu öğrencileriyle gönüllü gençler unutulmaya yüz tutmuş çuval yarışı, yakar top, mendil kapmaca, halat çekme, ip atlama gibi çocuk oyunlarını oynadı.

Program Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi tarafından açılan kurslarda örülen atkıların ve çeşitli hediyelerin çocuklara dağıtılması ile sona erdi.

Burada konuşan Kale Kaymakam Onur İnce, bu tür programların gençlerin sosyal yönlerinin gelişebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Birbirleri ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri, yardımlaşma duygusunun ön plana çıkarılması açısından oldukça önemli programlar. Bugün bizler de gençlerimizle hem eğlendik hem de onların mutluluklarına ortak olduk." ifadelerini kullandı.