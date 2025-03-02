Malatya'da hutbe okuma yarışması bölge finali yapıldı

Yarışmada Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Bolat birinci, Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulhak Akçay ikinci ve Malatya Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emin Yılmaz üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 6. Bölge Finali, Malatya Kernek Karagözlüler Camisi'nde gerçekleştirildi.

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