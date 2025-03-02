Malatya'da hutbe okuma yarışması bölge finali yapıldı
Malatya'da "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 6. Bölge Finali" düzenlendi.
Malatya'da "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 6. Bölge Finali" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 6. Bölge Finali, Malatya Kernek Karagözlüler Camisi'nde gerçekleştirildi.
Öğrencilerin hitabet yeteneklerini geliştirmeleri, hutbe okumaları ve manevi değerleri topluma aktarabilme becerisi kazanmaları amacıyla düzenlenen yarışmaya çevre illerden 12 okul katıldı.
Öğrenciler, hutbe okuma becerileri ve hitabet sanatındaki yetkinlikleriyle jüri karşısında performans sergiledi.
Yarışmada Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Bolat birinci, Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulhak Akçay ikinci ve Malatya Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emin Yılmaz üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli ödüller verildi.
Programı Vali Yardımcısı Reşit Reşat Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Güven, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Cihat Yalçın ve İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sucu izledi.
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