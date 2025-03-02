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        Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü, otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:23
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        Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü, otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kerem Yüksel (19) yönetimindeki 44 NL 319 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.

        Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralıdan sürücü Kerem Yüksel hayatını kaybetti, otomobildeki S.G'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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