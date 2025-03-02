Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü, otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü, otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kerem Yüksel (19) yönetimindeki 44 NL 319 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralıdan sürücü Kerem Yüksel hayatını kaybetti, otomobildeki S.G'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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