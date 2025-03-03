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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:47
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri takip sonucu D.G. ve K.D'nin üzerinde arama yaptı.

        1 kilo 734 gram kannabinoid, 42 sentetik hap ve 1 kilo 46 gram metamfetaminle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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