Malatya'da Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri düzenlendi

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un başlattığı Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Barış Manço şarkılarıyla öğrencilerle birlikte eğleneceklerini söyledi.

Projenin amacının öğrencilerin sosyal anlamda faaliyetlerde bulunması olduğunu belirten Baytak, "Hami olarak belirlenen kamu yöneticileriyle etkinliklerde bulunarak öğrencilerimizi ufuklarını geliştirmek. Bugün çok güzel bir programımız olacak. Bundan sonraki süreçlerde çeşitli etkinliklerle tiyatro, konser gibi farklı etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Konser kapsamında palyaço gösterisi, Pamuk Prenses ile Hacivat ve Karagöz oyunları eşliğinde çocuklar eğlendi.