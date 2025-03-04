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        Malatya'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 214 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:35
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        Malatya'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda 214 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Arguvan ve Yeşilyurt ilçelerinde kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 214 litre kaçak alkol, 199 aroma kiti ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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