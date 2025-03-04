Malatya'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
Malatya'da düzenlenen operasyonda 214 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 214 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Arguvan ve Yeşilyurt ilçelerinde kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 214 litre kaçak alkol, 199 aroma kiti ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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